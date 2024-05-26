KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM!

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk ediyor. Mücadelede golsüz eşitlik var. KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM!

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Marco Di Bello oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti. Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko, Serdar Dursun.

İstanbulspor; Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Modestas, Özcan, Vefa, Mamadou.

CANLI ANLATIM

D.A İlk yarı bitti.

45' Edin Dzeko karşı karşıya pozisyonda kaleciden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar devam.

45' Szymanski'nin sol kanattan yaptığı ortaya Tadic ön direkte kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

44' Mendy Mamadou sağ kanatta topu kontrol edip ceza alanına girmek istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

41' Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymanski'nin ceza alanı önünden yaptığı sert vuruş savunmadan sekip kornere gitti.

40' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

39' Vefa Temel uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

38' Mamadou'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu önce Livakovic kurtardı, ardından top direkten oyun alanına döndü.

36' Fred'in çizgiye inip içeri çevirdiği top Serdar Dursun'dan sekip Tadic'in önünde kaldı. Tadic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

35' GOOOOOOL Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golüyle durumu 3-0'a getirdi.

34' Fenerbahçe tribünleri bu dakikalarda "Fener sevgisinin adı konamaz, ne kupa büyüklüğü, ne şampiyonluk!" tezahüratı yapıyor.

32' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in topuk pasıyla ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunu kaleci Mücahit kurtardı.

31' Fenerbahçe tribünleri bu dakikalarda takıma olan desteğini artırmış durumda.

28' Edin Dzeko karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

26' İstanbulspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yaparak boşluk arıyor.

25' Mendy Mamadou sol kanattan ceza alanına girmek istedi, Çağlar Söyüncü araya girerek topu kornere gönderdi.

21' Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Joshua King, Coly'ye baskı yaptı ve top kornere çıktı.

20' Sebastian Szymanski, 2010-11 sezonunda 28 GOL 14 asist yapan Alex de Souza'dan bu yana ligde çift haneli GOL ve asist sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.

19' Jackson'un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topta kaleci Livakovic topu kontrol etti.

18' Erken gelen 2 golün ardından Fenerbahçe tribünleri hareketlendi.

16' Edin Dzeko'nun sol kanattan çizgiye inip çevirdiği topu ceza alanında kontrol eden Szymanski, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

15' GOOOOOOL Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi.

15' Fenerbahçe rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

12' Çağlar Söyüncü ve Mendy Mamadou'nun çarpışması sonrası oyun bir süreliğine durdu. Sağlık ekipleri oyunda.

11' Sebastian Szymanski uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

10' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Savunmanın hatasında araya giren Dzeko'nun ceza alanı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

9' Kaleci ve topu farklı köşelere gönderen Dzeko, ligdeki 21. golünü kaydetti.

8' GOOOOOOOOOOL Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı GOL ile 1-0 öne geçti.

7' VAR'dan gelen uyarı sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.

6' Volkan Bayarslan pozisyonu incelemek için VAR monitörüne gitti.

5' Pozisyonda elle oynama olup olmadığına dair VAR odası ile Volkan Bayarslan arasında görüşme yapılıyor.

4' Ferdi'nin taşıdığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Serdar Dursun'un vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

1' Maç başladı...

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