5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında toplam 28 madalya elde etti.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında toplam 28 madalya elde etti.
TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen halter müsabakaları bugün sona erdi. Milli sporcular son gün madalya çıkaramasa da organizasyonu 11 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladılar.
Toplamda 28 madalya alan Türk sporcular, 8 sıklette de oyunlar rekoru kırmayı başardı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor