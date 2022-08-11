5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap finalinde Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya aldı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap finalinde Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya aldı. Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda kadınlar ve erkekler trap yarışlarında yarı finaller ve finaller gerçekleştirildi. Kadınlar trap finalinde milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir, gümüş madalya kazandı. Erkekler trap müsabakalarında yarı finalde mücadele eden Alp Kızılsu ise finale çıkamadı. Spor AA / Serhat Çetinkaya Konya Spor Haberler

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