16 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı Şampiyona Hazırlıklarına Devam Ediyor

16 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dereceyi alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Temmuzda Manisa'da düzenlenmesi planlanan 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası öncesi milli takım, Ordu'da kampa girdi.

25 kişilik oyuncu kadrosuyla Ordu Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan ay-yıldızlı ekip, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli Takımlar Sportif Koordinatörü Sinan Turunç, AA muhabirine, 16 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı'nın Avrupa Şampiyonası öncesi ilk defa toplandığını ve ilk kampını da Ordu'da yaptığını söyledi.

Sporcuların hepsinin genç olması dolayısıyla çok büyük bir heyecan içerisinde olduklarını belirten Turunç, çoğu milli oyuncunun ise ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılacağını ifade etti.

Son yıllarda Türkiye'de sutopuna ilginin arttığını anlatan Turunç, katıldıkları şampiyonaların oyuncuların performansına olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Sporcu ve kulüp sayısının artmasının sutopunda kaliteyi artırdığına işaret eden Turunç, "İstanbul, İzmir ve Ankara'nın dışında diğer illerde de yeni kulüpler açılıyor. Ayrıca Türkiye'de tesislerin altyapısının iyi olması ve antrenman yapılabilecek havuz sayılarının fazla olması bu spora ilgiyi artırıyor. Farklı illerde kamp yapma imkanı bulabiliyoruz." diye konuştu.

Turunç, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda zorlu rakiplerinin olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz, ev sahibi olmanın avantajıyla Avrupa Şampiyonası'nda alabileceğimiz en iyi dereceyi alabilmek." ifadesini kullandı.

Bu hedef doğrultusunda yarı final ve final oynamayı çok istediklerinin altını çizen Turunç, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz arasında Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi zorlu takımlar bulunuyor. Bu takımlar, başarı sıralamasında ilk 5'in içerisinde sayılabilir. Diğer tüm takımlar bu ülkelerin gösterdiği başarı sıralamasının arasına girmeye çalışıyor."

"Takım olarak çok iyi çalışıyoruz"

16 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı Başantrenörü Ali Emir Tekerek ise Avrupa Şampiyonası öncesi ilk kampı gerçekleştirdiklerini, oyuncuların bir nevi performanslarının değerlendirildiğini söyledi.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında kampların süreceğini belirten Tekerek, bu süreçte en iyi 16 kişilik kadroyu belirlemeye çalışacaklarını dile getirdi.

Tekerek, Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak ellerinden gelenin iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Federasyonumuz her şartta bizi destekliyor. Manisa'daki şampiyonada taraftarlarımız da bizi gelip desteklerse çok mutlu oluruz. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir sonuç almak için hem biz hem de sporcularımız hazır. Takımımız her geçen gün kendini daha iyi geliştiriyor. Takımın performansı her geçen gün artıyor. Bir önceki güne göre çok daha iyi durumdalar. Adım adım hedeflerimize doğru ilerliyoruz."

Milli oyunculardan Batur Alp Yıldız, kampın oldukça verimli geçtiğine işaret ederek, "Avrupa Şampiyonası öncesi takımda her şey yolunda. Şampiyonada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Ender Emin Saraç da hem taktiksel hem de kondisyon olarak verimli bir kamp geçirdiklerini anlatarak, "Ülkemizin ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz. Şampiyona öncesi olabildiğince iyi çalışıp hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.