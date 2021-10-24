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Karşıyaka bir bir eriyor

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka bir bir eriyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde çıktığı ilk maçta Ceyhanspor'u zor da olsa 1-0 yenip umutlanan Karşıyaka, öne geçtiği Büyükçekme Tepecikspor deplasmanında galibiyeti koruyamayıp yine 1 puana razı oldu.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde çıktığı ilk maçta Ceyhanspor'u zor da olsa 1-0 yenip umutlanan Karşıyaka, öne geçtiği Büyükçekme Tepecikspor deplasmanında galibiyeti koruyamayıp yine 1 puana razı oldu. Geçen sezonun ilk yarısından beri hiç üst üste 2 galibiyet alamayan Kaf-Kaf, büyük umutlarla başladığı sezonda alt sıralardan kurtulamadı. Transfer yasağını açıp 5 yıl aradan sonra yenilediği kadrosuyla grupta yalnız düşme hattında son iki sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenebilen yeşil-kırmızılılar, 9 maçın 5'inden beraberlikle ayrılıp bir bir eridi.

Karşıyaka, Esenler Erokspor ve Ordu 1967 Spor'a yenildiği grupta İçel İdmanyurdu'yla 1-1, Mardin 1969 Spor'la 2-2, Ofspor ve Gümüşhanespor'la 0-0, Tepecikspor'la da yine 1-1 berabere kalıp zirvenin çok uzağına düştü. Mutlaka şampiyon olarak 4 yıldır yer aldığı 3'üncü Lig'den kurtulmayı hedeflediği sezonda 9 haftada 11 puanda kalan Karşıyaka, lider Fethiyespor'un şimdiden 11 puan, Play-Off hattının da 5 puan gerisine düşmüş bulunuyor. İzmir temsilcisi, düşme hattının ise yalnız 2 puan üzerinde yer alıyor. Karşıyaka, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemenspor'la rakip olup, ardından Karbel Karaköprü Bld'yi ağırlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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