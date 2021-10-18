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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Siper Lig'in 10'uncu haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor, Siper Lig'in 10'uncu haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Yeşil mavili ekip, Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile son buldu. Gökhan Gönül, Umar Aminu ve Fernando Boldrin antrenmana katımazken, Lebogang Phiri ve Güvenç Usta da takımdan ayrı olarak çalıştı.Son olarak GZT Giresunspor'a karşı deplasmanda 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, henüz galibiyetle tanışamadı. Süper Lig'de son sırada sırada yer alan yeşil mavililer, oynadığı 9 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.


Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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