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Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası Antalya'da başladı

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Spor
Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkeklerde Fransa'yı 3-0 yenip, kadınlarda Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, erkeklerde Fransa'yı 3-0 yenip, kadınlarda Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 milli takım katılıyor.

Erkeklerde, Fransa, Sırbistan ve Almanya'yla birlikte A Grubu'nda mücadele eden milliler, ilk karşılaşmasında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Kadınlarda ise Polonya, Almanya, Finlandiya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yer aldığı A Grubu'nda bulunan ay-yıldızlı ekip, Polonya'ya 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, kadınlarda yarın Finlandiya ve Slovenya'yla, erkeklerde ise Almanya'yla karşı karşıya gelecek.

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.

AA / Bekir Bektaş - Spor Haberleri
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