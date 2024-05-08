Akbank hacklendi mi? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Akbank, Temmuz 2021'deki sistem arızasından dolayı müşteriler mağdur olmuş ve yaklaşık 2 gün boyunca hesaplara erişim sağlanamamıştı. Para çekemeyen ve kartla alışveriş yapamayan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamıştı. Peki, Akbank hacklendi mi? Akbank olayı ne, para mı çekiliyor? "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası!

AKBANK HACKLENDİ Mİ?

Akbank müşterileri şimdi de hesaplarını kontrol edince büyük bir şokla yüz yüze geldi. Özellikle yatırım hesabı olan müşteriler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hesaplarından habersiz para çekildiğini iddia etti. Bu konu kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve çok sayıda kişi mağdur olduğunu belirtti. Bankaya ulaşmaya çalışan vatandaşlar henüz net bir açıklama almadıklarını söylerken gündemi sarsan konu hakkında henüz bankadan bir açıklama gelmedi.

Hesaplarından para çekilen vatandaşlar paralarının geri yatırılmasını isterken, bazı vatandaşlar da borsada işlem saatinin başlamasına rağmen hesaplarındaki paranın çekilmesi nedeniyle işlem yapamadıklarından şikayetlerini dile getirdiler.

TAKSİTLER 2 KEZ ÇEKİLMİŞTİ

Akbank kredi kartı kullanıcılarının yine 2022 yılında da kartlarından taksitler iki kez çekilmiş sosyal medyada yankılanmıştı, bankanın yaptığı açıklamada ise, 'teknik arızanın' giderilmeye çalışıldığı açıklanmıştı.