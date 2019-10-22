Soylu: "Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur"

Soylu: "Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur"

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısının düzenlediği salon İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu.

22.10.2019 10:58
Soylu:

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısının düzenlediği salon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA
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