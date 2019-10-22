Soylu: "Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur"
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısının düzenlediği salon İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu.
22.10.2019 10:58
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısının düzenlediği salon
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA