Sorgun'da emniyet ekipleri Kovid-19 denetimlerini artırdı
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Sorgun'da emniyet ekipleri Kovid-19 denetimlerini artırdı

Sorgun'da emniyet ekipleri Kovid-19 denetimlerini artırdı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

İlçede emniyet ekipleri, cadde girişlerinde uygulama yaptı. Araçları durduran polis ve bekçiler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Yürüme mesafesinde market ve fırınlara giden vatandaşları da uyaran polis, alışverişlerin ardından evlerine dönmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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