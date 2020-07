Sony, PS Plus abonelerine 60 TL değerinde PlayStation Store kuponu hediye ediyor 10. yıl dönümünü kutlayan PlayStation Plus'ın video editörü James Jarvis müjdeli haberi oyunculara verdi. PlayStation Plus 10. Yıl Dönümü Teması nasıl alınır? PlayStation Plus 10. yıl dönümü hediyesi nasıl alınır? PS Plus ücretsiz oyunları neler? PlayStation Plus nedir? PS Plus üyeliği nasıl yapılır? PS Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları neler?

En çok tercih edilen konsollardan biri olan PlayStation için geliştirilen PlayStation Plus, resmi lansmanı ilk olarak 29 Haziran 2010 yılında yapmıştı. Bu sene 10. yılını kutlayan PS Plus, pek çok oyunu ücretsiz almayı sağlar. Ayrıca bu seneye özel PS Plus aboneliği ile 10 dolarlık bir hediye çeki almak mümkün. 10 dolar olarak verilen hediyeyi ilk olarak video editörü James Jarvis, attığı tweet ile doğruladı. PlayStation Plus'tan gelen mail il hediyeye ulaşmak mümkün. Her kullanıcıya aynı anda gönderilmediği düşünülüyor. Yaz indirimi için de uygun olacak hediye, herkese aynı anda ulaşmadığı için gecikmeler yaşanması olağan bir durum olarak ifade edildi. Bazı kullanıcılar hala hediyeye alamadıkları için tepkili fakat Sony'den henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılara kupon için gönderilen mail aşağıda yer almaktadır: PLAYSTATION PLUS 10. YIL DÖNÜMÜ TEMASI NASIL ALINIR? PS Plus, 10 yıl dönümüne özel olarak hazırladığını temayı da sitesinde sundu. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. PS PLUS 2020 ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER? Her ay farklı oyuna ücretsiz olarak ulaşmanızı sağlayan PS Plus'ın Temmuz ayında ücretsiz olarak verdiği oyunlar: NBA 2K20 Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Erica PS PLUS AĞUSTOS 2020 OYUNLARI NELER? 27 Temmuz itibari ile açıklanan oyunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Fall Guys: Ultimate Knockout - 4 Ağustos itibari ile ulaşılabilir Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered - 28 Temmuz itibari ile ulaşılabilir PLAYSTATION PLUS NEDİR? PS PLUS ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR? PS Plus abonesi olarak, pek çok çevrimiçi ve çok oyunculu oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca PS Plus üyelerine özel indirimler, her ay ücretsiz oyunlar vardır. Çevrimiçi oyun oynamak isteyen PS4 sahipleri bu üyeliği mutlaka yaptırmalıdır. Yoksa çevrimiçi oyunları oynamak mümkün olmaz. Bu oyunları oynayabilmek için de üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekir. Fortnite gibi ücretsiz oyunları çevrimiçi oynamak için PS Plus üyeliği gerekmez.