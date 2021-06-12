Son dakika yerel: İkametten hırsızlık kamerada
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Son dakika yerel: İkametten hırsızlık kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre İkametten hırsızlık kamerada Gaziantep'te iki ikametten hırsızlık yapan ve bir motosiklet çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İkametten hırsızlık kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki ikametten hırsızlık yapan ve bir motosiklet çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıslardan biri tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 ikametten hırsızlık ile 1 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.B. isimli şahıs tutuklandı.

Son dakika yerel: İkametten hırsızlık kamerada
Son dakika yerel: İkametten hırsızlık kamerada
Son dakika yerel: İkametten hırsızlık kamerada
Son dakika yerel: İkametten hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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