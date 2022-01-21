Son Dakika | Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti - Haberler
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Son Dakika | Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti

Son Dakika | Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri 3032 yılında 52 olaya müdahalede bulundu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri 3032 yılında 52 olaya müdahalede bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 26 personel 4 yangın söndürme aracı ve 1 Kaza Kırım aracı ile hizmetlerini sürdüren Tosya İtfaiyesi Ekipleri, 2021 yılında 155'i yangın,72 hayvan kurtarma ve 125 arama-kurtarma ve trafik kazaları olmak üzere toplamda 352 olaya müdahalede bulundu. - KASTAMONU

Son Dakika | Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti

Son Dakika | Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti

Son Dakika | Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Arama Kurtarma, Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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