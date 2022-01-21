Son Dakika | Tosya İtfaiyesi 2021 yılında 352 olaya müdahale etti

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekipleri 3032 yılında 52 olaya müdahalede bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 26 personel 4 yangın söndürme aracı ve 1 Kaza Kırım aracı ile hizmetlerini sürdüren Tosya İtfaiyesi Ekipleri, 2021 yılında 155'i yangın,72 hayvan kurtarma ve 125 arama-kurtarma ve trafik kazaları olmak üzere toplamda 352 olaya müdahalede bulundu. - KASTAMONU