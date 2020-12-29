Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ'tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ'tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

29.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:56
Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ'tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Son dakika haber... Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda örgüt şüphelilerini yakalamaya yönelik 8 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde düzenlenen ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi.

TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları devam eden 4 Iraklı ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi gözaltı süreleri uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ'tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Cahit Özkan Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Erol Bulut Abdullah Avcı Arda Kardeşler İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Samsun'da DEAŞ'tan 4 kişinin gözaltı süresi uzatıldı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:17:27. #1.14#
title