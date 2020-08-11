Son dakika politika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde... Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Biz bu işbirliğini Gürcistan'la gerçekleştirdik, Ukrayna ile de hayata geçirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerde pasaporta ihtiyaç duymaması lazım. Biz bu işbirliğini Gürcistan'la gerçekleştirdik, Ukrayna ile de hayata geçirdik. Artık kimlikle seyahatin önünü açabilmek için önerilerimizi sunduk. Bunları da hayata geçireceğiz." - ANKARA Kaynak: İHA