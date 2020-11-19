Son dakika... Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.
19.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:10
Son dakika haberlerine göre Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.
Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci