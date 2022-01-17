Son dakika... Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü... Soyutemiz'in evinin sokağı Türk bayrakları ile donatıldı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü... Soyutemiz'in evinin sokağı Türk bayrakları ile donatıldı

KIRIKKALE Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz, nöbet tuttuğu sırada silah kazası neticesinde şehit oldu. Soyutemiz'in Kırıkkale'deki baba ocağının sokağı Türk bayrakları ile donatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz, nöbet tuttuğu sırada silah kazası neticesinde şehit düştü. Konu ile ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli, Kırşehir ili Akpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiye Ayberk Soyutemiz, 16 Ocak 2022 tarihinde mevzide nöbet tuttuğu esnada meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Kırşehir'in Akpınar ilçe nüfusuna kayıtlı şehidin acı haberi, Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi 494. Sokak'ta yaşayan annesi Fadime ve babası Yakup Soyutemiz'e bildirildi. Belediye tarafından da şehidin evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Bekar olan 23 yaşındaki Ayberk Soyutemiz'in Gül isminde de bir kız kardeşinin olduğu belirtildi.

Memleketi Kırşehir'de toprağa verilecek

Şehit Soyutemiz'in cenazesi, yarın öğlen namazını müteakiben Kırıkkale Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyünde defnedileceği bildirildi.