Son Dakika | ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki iki maç ertelendi

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanması gereken iki maç takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanması gereken iki maç takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Empera Halı Gaziantep-Anadolu Efes ve Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan