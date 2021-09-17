Son dakika... İHH ve AID, lösemi hastası çocuklara sosyal ve tıbbi destek veriyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan protokol kapsamında lösemi tedavisi gören çocuklara ve ailelerine sosyal ve tıbbi destek sunuluyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH ve AID ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören lösemi hastası çocuklara ve ailelerine sosyal ve tıbbi destek sağlanıyor.

Tedavi sürecinin çocuklar ve aileler için daha yönetilebilir hale getirilmesinin hedeflendiği projede, hastanenin ilgili servisine gerekli ekipmanlar da temin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Proje Sorumlusu İbrahim Kılıç, Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili hastaların tedavi sürecinin ücretsiz karşılandığını hatırlatarak, ailelerin, medikal malzeme, ulaşım, konaklama ve kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını anlattı. Özellikle koronavirüs sürecinde hastanede yatış sürelerinin uzaması nedeniyle ailelerin maddi ve manevi yüklerinin arttığını aktaran Kılıç, problem yaşayan ailelere sahada destek sağlayan kurumların yetersiz olması sebebiyle İHH olarak harekete geçtiklerini ve AID ile yürüttükleri proje ile ailelerin yüklerini bir nebze olsun hafifletmeyi planladıklarını belirtti.

İHH ve AID yetkilileri, hastaneyi ziyaret etti

Bu arada, İHH ve AID yetkilileri, hastanenin ilgili doktor ve hemşireleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, ihtiyaçlar, fayda, yaşanan sorunlar, proje desteğinin önemi, hasta ailelerin sosyoekonomik durumları, yaşadıkları sorunlar ve daha neler yapılabileceği konuşuldu.

Projeye destek olmak isteyen hayırseverler, İHH'nın banka hesap numaralarına, açıklamaya PROJE KODU 13883 yazarak destek olabiliyor.