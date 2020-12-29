Son dakika haberleri: Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu
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Son dakika haberleri: Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu

29.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:34
Son dakika haberleri: Samsun'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kişi teslim oldu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'ta ağabeyi A.Y'yi (33) silahla yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli S.Y. (28), teslim olmak için polisi aradı.

Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde polis ekiplerine teslim olan S.Y, emniyete götürüldü.

S.Y, dün konuşmak için ağabeyi A.Y'nin (33) Kerimbey Mahallesi 1708. Sokak'taki iş yerine gitmişti. Çıkan tartışmada S.Y, ağabeyini silahla yaralayarak kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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