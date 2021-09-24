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Son dakika haberleri: Konya'daki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Konya'daki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç kızın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

KONYA (İHA) - Konya'daki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

KONYA - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç kızın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Ö. idaresindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, cadde üzerindeki kavşakta B.E. yönetimindeki 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 42 ATG 91 plakalı otomobilde bulunan 16 yaşındaki Edanaz Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücülerden B.E. ile diğer sürücü A.Ö., arkadaşı O.B. ve Irmak Altıntaş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 16 yaşındaki Irmak Altıntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane morgundaki işlemlerinin ardından Irmak Altıntaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Irmak Altıntaş'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan Meram ilçesi Durunday Mahallesi Anasultan Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Cenazeye genç kızın ailesinin yanı sıra çok sayıda arkadaşı da katıldı.

Son dakika haberleri: Konya'daki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Son dakika haberleri: Konya'daki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Son dakika haberleri: Konya'daki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Son dakika haberleri: Konya'daki kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri
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