Son dakika haberleri! İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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Son dakika haberleri! İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

08.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:26
Son dakika haberleri! İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Bir son dakika haberine göre İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 198'i yakalandı.

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 198'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 198 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay, 7 uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde mahrem imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu belirtildi.

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda idari olarak FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704'u muvazzaf 868 personel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği belirtildi.

Operasyonun FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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