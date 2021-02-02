Son dakika haberleri | Hatay'da 843 paket kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde, 843 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 843 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Akbez Mahallesi'nde bir iş yerine kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir markete satış yapmak üzere ilçeye geldiği belirlenen otomobili durduran ekipler, araçta 250 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Markette yapılan aramada da 593 paket gümrük kaçağı sigara ile 13 kilogram tütün ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü A.T. ile market sahibi M.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu