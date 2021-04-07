Son dakika haberleri | Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti
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Son dakika haberleri | Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti

Son dakika habere göre Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ihtiyaç sahiplerine kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, vakıf olarak ilçede 150 kişinin kişisel bakımlarının yapıldığını söyledi.

Kişisel bakımları yapılan kişilerin evlerinin de temizlendiğini belirten Biçen, "Bu kişilere aynı zamanda, temizlik maddesi, kişisel bakım malzemesi, şampuan, sabun, diş macunu ve fırçası gibi temizlik maddeleri veriyoruz. On beş günde bir kişisel bakımları yapılan kişilerin evleri köşe bucak temizlenerek, tertemiz hale getiriliyor." dedi.

Biçen, kişisel temizlik hizmetinin ramazan ayında da süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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