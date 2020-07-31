Son dakika haberleri! Balkanlar, Kovid-19 gölgesinde bir bayramı daha karşıladı
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Son dakika haberleri! Balkanlar, Kovid-19 gölgesinde bir bayramı daha karşıladı

Gelen son dakika haberlerine göre Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

31.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:48

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Müslümanlar, bir bayramı daha Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde karşılamanın hüznünü yaşarken, bölgede artan vaka sayıları nedeniyle bayram namazı çoğu ülkede kısıtlı cemaatle kılındı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, namaz vaktinden 15 dakika önce cemaate açılırken, bayram namazını kıldıran İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, dünyanın büyük bir sorunla mücadele ettiğini ve bunun Allah inancı, sorumluluk ve ısrar ile yenilebileceğini söyledi.

Sırbistan'da da sabah namazı evlerde kılınırken, burada yaşayan Müslümanlar bayram namazı için camilere 15 dakika önce alındı. Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da da bayram namazı vesilesiyle Müslümanlar camilere akın etti.

Karadağ'da İslam Birliği kararıyla bayram namazı camilerde kılınmazken, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı dualarla karşıladı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da her yıl bayram dolayısıyla düzenlenen merkezi tören, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenmedi.

Başkent Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, sabah ve bayram namazını kılmaya gelen vatandaşlarla doldu.

Namaz öncesi salaların okunduğu caminin içine sığmayan vatandaşlar, namazı cami avlusunda da kıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, namaz sonrası bayramlaştı.

Kuzey Makedonya İslam Birliği'ne (Diyanet İşleri) bağlı Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, bayram namazı hutbesini Arnavutça, Makedonca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde okudu.

İsmaili, namaz çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı'nın Kovid-19 nedeniyle farklı bir şekilde karşılandığını ifade ederek, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Arnavutluk'taki Kurban Bayramı merkezi töreni ise başkent Tiran'daki Kokonoz Camisi'nde düzenlendi. Geçen yıllarda meydanlarda da kılınan bayram namazı, bu yıl Kovid-19 nedeniyle sadece camilerde eda edildi.

Bu yılki tören, Kovid-19 önlemleri protokolüne riayet edilecek şekilde icra edildi. Kurban Bayramı namazı ülkenin genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da ise Kovid-19 salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmadı. Ülkenin güneybatısındaki Prizren'de bulunan Sinan Paşa Camisi önünde bayram namazını kılmak için gelen vatandaşları polis dağıttı.

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Son dakika haberleri! Balkanlar, Kovid-19 gölgesinde bir bayramı daha karşıladı

Kaynak: AA

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