Son dakika haberleri | Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı (2)
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Son dakika haberleri | Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı (2)

Son dakika haberleri... ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini bürokrat gibi tanıtıp, nitelikli dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında açıklama yaptı.

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini bürokrat gibi tanıtıp, nitelikli dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında açıklama yaptı. Çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ile 550 bin lira ele geçirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, 01.04.2021 günü yapılan operasyon ile TR-STS isimli firma adı altında kendilerini MİT, Emniyet görevlisi gibi göstererek nitelikli dolandırıcılık ve nüfuz ticareti yapan, koruma ordusu ile dolaşan, lüks mekanlarda kendilerini bürokrat olarak tanıtan, savunma sanayi ve diğer kamu ihalelerini takip eden H.M.A., S.Y. ve Ö.Y. tarafından organize edilen toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda 2 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği, 50 adet mermi ile 550 bin TL para ele geçirilmiş olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir." 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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