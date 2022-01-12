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Son dakika haberi... Terasta mahsur kalan ineği itfaiye vinçle kurtardı

Son dakika haberi... Terasta mahsur kalan ineği itfaiye vinçle kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tek katlı binanın teras katına çıkan ve bir daha inemeyen inek, itfaiye ekiplerince vinçle çatıdan indirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tek katlı binanın teras katına çıkan ve bir daha inemeyen inek, itfaiye ekiplerince vinçle çatıdan indirildi.

Olay, 11 Ocak Salı günü Oğuzeli ilçesi kırsal Yalnızbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal mahallede bir vatandaşa ait inek tek katlı evin teras katına çıktı. Tekrar aşağı inemeyen inek vatandaşların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine vinçli arama kurtarma aracı da sevk edildi. Terasta mahsur kalan inek vinçle çıktığı yerden indirildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Terasta mahsur kalan ineği itfaiye vinçle kurtardı

Son dakika haberi... Terasta mahsur kalan ineği itfaiye vinçle kurtardı

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