Son dakika haberi! QNB Finansbank'tan yabancı para transferlerini adım adım izleme özelliği

Gelen son dakika haberine göre QNB Finansbank, SWIFT GPI (Global Payments Innovations) sistemine dahil olarak uluslararası para transferi yapan bireysel ve tüzel tüm müşterilerine şubelerinden, cep şubesinden ya da internet şubesinden şeffaf olarak anlık izleme hizmeti sunuyor.

QNB Finansbank, SWIFT GPI (Global Payments Innovations) sistemine dahil olarak uluslararası para transferi yapan bireysel ve tüzel tüm müşterilerine şubelerinden, cep şubesinden ya da internet şubesinden şeffaf olarak anlık izleme hizmeti sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank SWIFT GPI uygulaması ile gelen ve giden uluslararası para transferlerini uçtan uca izleme olanağı tanıyor.

Uygulama sayesinde Banka müşterileri hesaplarından çıkan ya da hesaplarına gelen yabancı para transferlerini kolayca adım adım takip edebiliyor. SWIFT GPI sistemi ile artık dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kişiye ya da kuruma yapılan para transferi işlemi, tam bir şeffaflıkla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Böylece QNB Finansbank, muhabir bankacılık ağındaki sınır ötesi ödemelerde önemli ölçüde hız ve sorunsuz ödeme deneyimi sunuyor.

QNB Finansbank müşterileri yabancı para transfer işlemlerini, cep şubesi, internet şubesi ya da banka şubesi üzerinden; işlemin statüsü, muhabir banka bilgisi, her aşamada alınan komisyon bilgisi, muhabir bankadaki hareketlerinin tarih ve saat gibi bilgilerini anlık ve şeffaf olarak izleyebilecek. Bankanın kurumsal müşterileri SWIFT'in g4C Servisine (SWIFT GPI for corporates) entegre olmaları durumunda banka hesaplarına gelecek bedelleri kendi sistemlerinden anlık olarak takip edebilecek.

"Müşterilerimizin uluslararası ekosistemde güvenle yer almalarını sağlamak için çalışıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank olarak müşterilerimizin beklentilerini aşan birinci sınıf hizmetler ve yenilikçi çözümler sunmak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda da hızla gelişen uluslararası ödemeler ekosistemindeki gelişmeleri de hizmetlerimiz arasına ekledik. 2019 senesinde Swift GPI ile sadece giden döviz transferlerine ait işlem izlerini tüm kanallarımızda gösteriyorduk. Bugün gelen döviz transferlerini de bu detayda takip eden Türkiye'deki üç bankadan biriyiz.

Ayrıca SWIFT g4C servisi olan kurumsal müşterilerimize hesaplarına gelecek bedelleri anlık olarak takip olanağı sunuyoruz. SWIFT g4C sistemine entegre olan müşterilerimiz para transferi esnasında ödemelerini eşzamanlı takip edebilecekler. Ayrıca, havalesinin neden reddedildiği ya da iptal edildiği veya bir havale işleminin durum değişikliğinin kaynağını belirlemenin zorluğunu ortadan kaldırıyor. Böylece sınır ötesi ödemeyle ilgili bir sorunu araştırmaları için zaman ve para açısından tasarrufu da sağlıyor. QNB Finansbank olarak, müşterilerimizi desteklemek ve uluslararası ekosistemde güvenle yer almalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz