Son dakika haberi: Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haberi: Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberi: Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Son dakika haberi: Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
22.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:22

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski astsubay Y.S. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile ankesör ve sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Y.S, aramaları hatırlamadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.S'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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