Son dakika haberi | İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı
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Son dakika haberi | İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı

Son dakika haberleri: Üsküdar'da aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haberi | İstanbul'da aydınlatma direğine çarpan otomobil alev aldı
13.08.2020 05:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 06:14

Üsküdar'da aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selamiali Mahallesi Gazi Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 OTT 073 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev aldı.

Otomobildeki iki kişi kazanın ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Otomobildeki Ahmet Berk C, kendisini tedavi etmek isteyen 112 Acil Sağlık ekiplerine zorluk çıkardı. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden ve alkolmetre cihazına üflemeyi reddeden Ahmet Berk C, daha sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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