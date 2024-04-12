İstanbul'da kaçak yollarla midye avlayan 2 kişi gözaltına alındı. Söz konusu şahıslara 52 bin 484 lira para cezası verilirken, kaçak avlandığı tespit edilen 1,5 ton midye doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize döküldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda Üsküdar ilçesi Kuzguncuk sahili yakınlarında şüpheli şahıslarca bir araca 75 adet çuval içerisinde, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında kaçak yollarla avlanmış midye yüklendiği tespit edildi.

Polis, olayla ilgili kaçak yollarla avlanan A.B. ve V.A. adlı şahısları gözaltına aldı. Operasyonda kaçak yollarla midye avlayan şahıslara 52 bin 484 lira para cezası uygulandı. Midyeler ise doğal yaşama kanzandırılabilmesi için denize döküldü.