Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 310 artarak 77 bin 532'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 310 artarak 77 bin 532'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 bin 930 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 102'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 779 bin 415'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 310 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 77 bin 532 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 173'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 258 bin 46'ya ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 285 bin 393 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 571 bin 160 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 163 bin 641 kişiye aşının ilk dozunun, 407 bin 519 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 571 bin 160 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde risk gruplarına göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun