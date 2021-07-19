Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir kahraman yatan şehitler yurdudur" dedi.