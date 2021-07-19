Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir kahraman yatan şehitler yurdudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir kahraman yatan şehitler yurdudur" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir... - Haberler
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