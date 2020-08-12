Son dakika haberi... Çocuklar yaz kamplarında buluşuyor
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Son dakika haberi... Çocuklar yaz kamplarında buluşuyor

Son dakika güncel haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve gençleri bu yıl da yaz kamplarında buluşturdu.

Son dakika haberi... Çocuklar yaz kamplarında buluşuyor
12.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:39

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuk ve gençleri bu yıl da yaz kamplarında buluşturdu.

Bakanlık ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yaz ve kış olmak üzere iki dönemde gerçekleştirilen kamplarda bu yıl önlemler arttırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamplarda Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sağlık tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

"Kamp programlarında katılım sayısına sınırlama getirdik"

Bakan Selçuk, mesafe ve diğer sağlık önlemleri nedeniyle bu seneki kamp programında katılım sayısına sınırlama getirdiklerini belirterek, "Her yıl bütün bölgelerden çocuklarımızın katılımıyla gerçekleştirilen kamplara bu sene salgın nedeniyle sadece kampın bulunduğu illerdeki çocuklarımız katıldı" dedi.

"Günlük hayatlarında kullanabilecekleri manevi değerlere yönelik eğitim veriyoruz"

Bakan Selçuk, kamp programında, çeşitli sebeplerle ailelerinden ayrılmak zorunda kalan ve devlet koruması altına alınan çocuklar için 'değerler eğitimi' programı oluşturulduklarını kaydetti. Bakan Selçuk, "Program ile çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklarımız için günlük hayatta kullanabilecekleri ve yaşlarına göre indirgenmiş bir anlatımla dini, manevi ve ahlaki değerlere yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, Kur'an-ı Kerim, tatlı dil ve güler yüz gibi konuların yanı sıra saygı, sevgi, paylaşma ve yardımlaşma, görgü ve nezaket kuralları, dua, şükür, hoşgörü, alçakgönüllülük, olumlu düşünme, çalışkanlık, kanaatkarlık, sabır, sorumluluk, affetmek ve affedilmek gibi konular da yer alıyor" diye konuştu.

"Kendisiyle çevresi arasına sağlıklı sınırlar koyabilme becerilerini kazanmalarını amaçlıyoruz"

Bakan Selçuk, çocukların istismar gibi olaylara yönelik kendilerini koruması, bu tip tehlikelere karşı nasıl hareket edebileceğini öğrenmesi için eğitim konuları arasına 'mahremiyet bilinci' konu başlığının da eklendiğini söyledi. Selçuk, "Mahremiyet eğitimi ile çocuklarımıza, kendi özel alanlarının farkına varabilme, sosyal hayatın içinde kendi özel alanlarını koruyarak, diğer insanların özeline saygı duyma ve kendisi ile çevresi arasına sağlıklı sınırlar koyabilme becerilerini kazanmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Din görevlilerine ön eğitim

İçeriği çocuklara göre düzenlenen eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği din görevlileri tarafından veriliyor. Eğitimi veren din görevlileri, kuruluşların özellikleri ve çocuklara ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ön eğitimden geçiriliyor.

Sosyal aktiviteler, gençlik liderleri tarafından gerçekleştiriliyor

Kamp programında değerler eğitiminin yanı sıra, çeşitli oyun ve aktiviteler de yer alıyor. Programın sosyal aktiviteleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca görevlendirilen gençlik liderleri tarafından gerçekleştiriliyor. Gençlik liderlerince kurulan istasyonlarda el sanatları, masa tenisi, bisiklet, sokak oyunları, yarışmalar, tiyatro, matrak ve okçuluk, yüzme, paintball, matrak, bisiklet, doğa yürüyüşü gibi sportif faaliyetlerden oluşuyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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