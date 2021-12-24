Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum (2)

ZONGULDAK (DHA) - 'HIZLI BİR ŞEKİLDE RAF FİYATLARININ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak'ta bir otelde düzenlenen 'Sektör Buluşması' toplantısına katıldı. Tarım ve gıda sektöründe yer alan özel firma temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, bakanlığın yaptığı çalışmalar ile sunduğu hibe ve çeşitli hizmetleri anlattı. Bakan Pakdemirli, pandemi döneminde Türkiye'nin güçlü tarımsal üretim alt yapısı, iyi bir perakende zinciri ve lojistik ağıyla önemli bir gıda problemi yaşamadığını söyledi.