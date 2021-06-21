Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karaman'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karaman'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen H.E.G ve A.A'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.G çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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