Son dakika haber! Düzce'de çıkan yangında samanlık ve iki katlı ev zarar gördü
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Son dakika haber! Düzce'de çıkan yangında samanlık ve iki katlı ev zarar gördü

19.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:47
Son dakika haber! Düzce'de çıkan yangında samanlık ve iki katlı ev zarar gördü

Son dakika haber: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir kazan dairesinde çıkan yangında, bir samanlık ve iki katlı evde hasar oluştu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir kazan dairesinde çıkan yangında, bir samanlık ve iki katlı evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Dipsizgöl köyü Tekir Mahallesi'nde yaşayan Murat Başoğlu'na ait 2 katlı evin bahçesinde bulunan kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede bitişiğindeki eve ve samanlığa sıçrayan yangına, köyüler müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangın, samanlık ve evde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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