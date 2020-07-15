Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı Son dakika habere göre Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı Kaynak: İHA