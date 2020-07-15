Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı
Son dakika habere göre Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı.
15.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:59
Bakan Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı
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Kaynak: İHA