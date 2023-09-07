ÖSYM ve Türksat Arasında Bilişim Teknolojileri İş Birliği Protokolü İmzalandı

ÖSYM ile Türksat arasında bilişim teknolojilerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde oluşturulacak ortak çalışma ile daha verimli çalışmalar yapılması hedefleniyor.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında bilişim teknolojilerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat'ın Gölbaşı Merkez Kampüsü'nde düzenlenen törenle, kurumları arasındaki iş birliği protokolünü imzalandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, protokol çerçevesinde oluşturulacak ortak çalışmayla, birçok alanda daha verimli çalışma üretileceğini belirterek, "Türksat'ın tecrübesi, ÖSYM olarak bizlere yeni teknolojilere uyum ve geliştirme noktasında büyük katkı sağlayacak. Tecrübe paylaşımı ve iş birliği sebebiyle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Türksat Genel Müdürü Ertok ise hemen hemen her vatandaşın ÖSYM'nin sınavlarına girip bugünlere ulaştığını vurgulayarak, e-Devlet kapısı ile sağlanan dijital dönüşümü örnek gösterdi. Ertok, ÖSYM'nin dijital dönüşümü konusunda iki kurumun birlikte yol almasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kurumlar arasındaki iş birliğinin bilişim ürün ve hizmetleri ile uydu ve kablo hizmetleri alanında verimliliği artıracağı da belirtildi.