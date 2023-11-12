Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Yarın Açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin yarın açılacağını belirterek, 'Hizmete alacağımız merkezle televizyon yayıncılığındaki güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız' dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'nin yarın açılacağını belirterek, "Hizmete alacağımız merkezle televizyon yayıncılığındaki güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türksat sistemlerinin yedeklendiği merkezin açılışını yarın yapacaklarını belirtti. Uraloğlu, merkezin televizyon, radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağını aktardı.

Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yapılan saldırının, Türksat'ın stratejik önemini ortaya koyduğuna işaret eden Uraloğlu, "Hizmete alacağımız merkezle televizyon yayıncılığındaki güvenliği daha üst seviyeye çıkarmış olacağız. Türksat, bu yeni tesisle birlikte olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarabilecek, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.