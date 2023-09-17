Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı. Uydu, Haziran 2024'te fırlatılacak.

Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A için çalışmalar uzun bir süredir devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi Twitter (X) hesabı üzerinden de projeye ilişkin net tarihi açıkladı.

Türksat 6A, Haziran 2024'te fırlatılacak

İlk olarak 15 Aralık 2014'te imzalanan protokol ile başlanan projenin sonuna doğru geliniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyareti sırasında bazı konulara açıklık getirdi.

Projenin en büyük ortağı Elon Musk'ın şirketi olan SpaceX oldu. Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun mart ayı içerisinde fırlatmaya hazırlık olarak tesliminin planlandığını belirtti. Bakan, 42 doğu boylamında hizmet verecek olan Türksat 6A'nın Haziran 2024'te fırlatılacağını açıkladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 15 Aralık 2014'de imzalanan proje, ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 arasına taşıyacak. Türksat A.Ş., Savunma Sanayii ve Türk Havacılık Uzay Sanayii iş birliğiyle yürütülen TÜRKSAT 6A'nın yerli teslimatını mart ayında yapacağız. Fırlatma tarihi Haziran 2024'te!

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