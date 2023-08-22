Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne İletişim Desteği Veriyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali, Türksat'ın iletişim desteğiyle tüm dünyada yayımlanacak.

Türksat A.Ş.'nin, Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon Motosiklet Festivali'ne iletişim desteği vermesine ilişkin Ankara'da imza töreni düzenledi. Türksat Gölbaşı Yerleşkesi Ahmet Özsoy Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve davetliler katıldı.

"180'e yakın ülkede 3 buçuk milyara yakın izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştıracak"

Türkiye'de motokros gibi hız ve cesaret gerektiren spor dallarına karşı ilginin her geçen gün arttığını ve bu spor dallarına gönül veren sporcuların desteklenmesi gerektiğini belirten Türksat A.Ş. Genel Müdürü Ertok, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, dünyanın en önemli motokroscularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ayağı bu noktada büyük önem taşıyor. Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek spor turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora olan farkındalığı ve ilgisi de artıyor. Bu ilgi belki de gençlerimizin hızı şehirlerarası yollarda değil, dünyanın gözünün üzerinde olduğu spor alanlarında Türkiye'nin adını duyurmak için kullanabilmelerinin önünü açacak. Biz Türksat olarak, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 180'e yakın ülkede 3 buçuk milyara yakın izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Motokros şampiyonasına ilk olarak 2018'de başladıklarında 5 bin kişilik izleyici kitlesi ile yola çıktıklarını ve Dünya Motorsporları Federasyonları tarafından dünyanın en iyi pisti, en iyi padok ödülü ayrıca geçtiğimiz yıl da en iyi tanıtım ödülü aldıkları bir organizasyona dönüştüğünü dile getiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, "Ülkemizin ve ilimizin tanıtımı olsun bu tür organizasyonlar ile gençlerimizi, farklı sosyal alanlardan spor alanlarına çekmek üzere çalışmalarımız var. Hiçbir zaman desteğini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımızda teşekkür ediyorum. Hemen hemen her yıl talep ettiğimiz himayelerini bizlerden esirgemediler. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla katılımla gerçekleştiriyoruz. Bu seneki katılımın daha yoğun olacağına inancım tam" diye konuştu. - ANKARA