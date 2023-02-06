Elon Musk'tan deprem sonrası son dakika Starlink açıklaması!

Bugün saat 04: 17 sularında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen 7 km derinliğinde ve 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maalesef son gelen bilgiler çok sayıda ölü ve yaralının olduğu yönünde. Bununla birlikte ilgili depremden etkilenen illerde kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başladı. Son olarak Elon Musk, depremin ardından yeni bir Starlink açıklaması yaptı.

Elon Musk : Onay verilir verilmez Starlink'i Türkiye'ye gönderebiliriz

Elon Musk'ın uzaydan dünyaya yüksek hızlarda internet sağlayan Starlink hizmeti, günümüzde birçok ülkede aktif olarak kullanılıyor. Ekim 2020'de gerçekleştirilen lansman sonrası faaliyete geçen ve gün geçtikçe hizmet verdiği ülke portföyünü genişleten hizmet, henüz Türkiye pazarına girmiş değil. Bugün yaşanan deprem sonrası SpaceX'in konuyla ilgili planları değişmiş gibi görünüyor.

Bu konu hakkında bilgi vereyim. İnternet sorunundan ziyade, felaket bölgelerinde enerjiye erişim sorunu var. İnternet altyapısına kesintisiz enerji sağlandığında internet sorunu ortadan kalkacak. Yine de Elon Musk'a sonsuz teşekkürler. https://t.co/G5nGXhlGHP — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) February 6, 2023

Bugüne dek ortaya çıkan tüm bilgiler ve Starlink'in sürekli güncellenen haritalarına göre, Musk'ın internet hizmeti Türkiye'de 2024 yılında hizmet vermeye başlayacak. Ancak geçtiğimiz saatlerde yaşanan üzücü depremin ardından Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türk hükümeti onay verir vermez Starlink uydularını Türkiye'ye gönderebiliriz" açıklamasını yaptı.

Starlink Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Tabii Elon Musk'ın bu açıklaması ülkemizden nasıl bir cevap alır şimdilik belli değil, ancak Musk'a olumlu bir geri dönüş yapılması durumunda SpaceX'in 2024 yılını beklemeden harekete geçmeye hazır olduğunu belirtelim.

Starlink ne kadar hız sağlıyor?

Geçtiğimiz aylarda Speedtest tarafından paylaşılan rapora göre Starlink, birçok ülkede geniş bant indirme hızlarını geride bıraktı. Hizmet, ABD'de 4. çeyrekte 104.97 Mbps indirme hızına ulaştı. Ancak ülkedeki en yüksek ve en düşük indirme hızının orantısız olduğunu belirtelim. Örneğin en yüksek indirme, 191.08 Mbps ile Florida'dayken, en düşük indirme hızı ise 64.95 Mbps ile Oregon eyaletinde.

Starlink, Ookla'nın anketine göre 18 ülkenin 14'ünde, sabit internet sağlayıcılarından daha yüksek bir performans gösterdi. Örneğin Avustralya'daki sağlayıcılar ortalama olarak 51,35 Mbps indirme hızı sunuyorken, Starlink ise 141,55 Mbps'lik bir hız sağladı.

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