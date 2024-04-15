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Türksat AŞ, Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne İletişim Desteği Verecek

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Türksat AŞ, Ankara'da gerçekleştirilecek Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne (ICDDA) iletişim desteği verecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası etkinlik, 17-19 Nisan'da Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenecek.

ICDDA, Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma ile Ticaret bakanlıklarının desteğiyle, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, üreticiler ve satın almacıların tedarik zinciri odaklı işbirliği yapması ve iş fırsatı yakalaması açısından önem taşıyor.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne çok sayıda ülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, askeri ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile firma temsilcileri katılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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