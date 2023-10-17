TÜRKSAT Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A ve yakın yörünge uydularıyla ilgili çalıştayın sektör liderlerini bir araya getireceğini belirtti. Çalıştayda, uydu ve uzay sektörü ele alınacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'na ilişkin, "Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da olduğu gibi şimdi de yakın yörünge uydularında sektörün liderlerini bir araya getiriyoruz. Düzenleyeceğimiz çalıştay ile yakın yörünge uydularının üretilmesi ve uzaya gönderilmesi noktasında iş birliğinin ilk adımlarını atacağız" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türksat, Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ başta olmak üzere sektörün en önemli kuruluşlarının bir araya geleceği 'TÜRKSAT Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'nda, uydu ve uzay sektörü ele alınacak. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayacak ve 2 gün sürecek çalıştay ile ilgili değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalıştayda küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere 'yeni uzay' kavramı ve gelecekteki fırsatların değerlendirileceğini belirterek, "Bu çalıştayı düzenleyerek uydu ekosisteminin en büyük firmaları arasında yakın yörünge uyduları alanında bir birliktelik oluşturmayı amaçladık. Çalıştayda düzenlenecek oturumlarda yakın yörünge uydularına odaklanılarak, bu alandaki son teknolojik gelişmeler, inovasyonlar ve geleceğin uydu sistemlerine yönelik beklentilerin yanı sıra iş birliği fırsatları da ele alınacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye uydu sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor"

Bakan Uraloğlu, çalıştayda sektörün en önemli kuruluşlarını bir araya getireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türksat, Türkiye'nin kendi uydularını üretebilmesi için ülkemizin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi (USET)'in kurulmasına öncülük etmişti. Daha sonra da Türksat öncülüğünde, TUSAŞ, Aselsan ve CTECH firmalarını da bir araya getirerek ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın bu tesiste üretimini başlatmıştık. Türkiye her alanda olduğu gibi uydu sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Türksat 6A'da olduğu gibi şimdi de yakın yörünge uydularında sektörün liderlerini bir araya getiriyoruz. Düzenleyeceğimiz çalıştay ile yakın yörünge uydularının üretilmesi ve uzaya gönderilmesi noktasında iş birliğinin ilk adımlarını atacağız."

Türkiye'nin uydu çalışmalarının yalnızca Türksat uyduları ile sınırlı olmadığını işaret eden Uraloğlu, 2012 ve 2016 yıllarında fırlatılan Göktürk gözlem uydularının yanı sıra üniversiteler ve savunma sanayiindeki firmalar tarafından küp uyduların geliştirildiğini hatırlattı.

"Çalıştay ile uydu ve uzay sektörünün geleceği şekillenecek"

Türksat Model Uydu Yarışması'na katılan takımların da daha sonra şirketleşerek küp uydu üretimi yaptığına dikkati çeken Uraloğlu, "Son birkaç yıl içerisinde Türksat'ın da desteği ile kurulan girişimler tarafından başlatılan yakın yörünge takım uydu projeleri de Türkiye'nin uzay alanında ne kadar istekli, hevesli ve iddialı olduğunun göstergeleridir. Bu Çalıştay ile de ülkemizin bu yolculuğuna katkıda bulunan ve katkıda bulunmak isteyen tüm taraflar bir araya gelmekle kalmayacak, hem ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceği, hem de akademi, endüstri ve kamudan tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sağlanmış olacak. Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı ile uydu ve uzay sektörünün geleceği şekillenecek" dedi. - ANKARA