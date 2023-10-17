Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'nda küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere 'Yeni Uzay' kavramı ve gelecekteki fırsatların değerlendirileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı"nda küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere "Yeni Uzay" kavramı ve gelecekteki fırsatların değerlendirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, yarın ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayacak çalıştaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikle uydu ekosisteminin en büyük firmaları arasında yakın yörünge uyduları alanında bir birliktelik oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, "Çalıştayda küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere 'Yeni Uzay' kavramı ve gelecekteki fırsatlar değerlendirilecek. Oturumlarda yakın yörünge uydularına odaklanılarak, bu alandaki son teknolojik gelişmeler, inovasyonlar ve geleceğin uydu sistemlerine yönelik beklentilerin yanı sıra işbirliği fırsatları da ele alınacak." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Uzay Ajansı ile Türksat, ASELSAN, TÜBİTAK, ROKETSAN, TUSAŞ başta olmak üzere sektörün en önemli kuruluşlarını çalıştayda bir araya getireceklerine dikkati çekerek, Türksat'ın Türkiye'nin kendi uydularını üretebilmesi için ülkenin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin (USET) kurulmasına öncülük ettiğini belirtti.

"Türkiye, uydu sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor"

Türksat öncülüğünde TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmalarını bir araya getirerek, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimini söz konusu tesiste başlattıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, her alanda olduğu gibi uydu sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da olduğu gibi şimdi de yakın yörünge uydularında sektörün liderlerini bir araya getiriyoruz. Düzenleyeceğimiz çalıştay ile yakın yörünge uydularının üretilmesi ve uzaya gönderilmesi noktasında işbirliğinin ilk adımlarını atacağız."

Uraloğlu, Türkiye'nin uydu çalışmalarının sadece Türksat uyduları ile sınırlı olmadığına işaret ederek, 2012 ve 2016 yıllarında fırlatılan "Göktürk" gözlem uydularının yanı sıra üniversiteler ve savunma sanayisindeki firmalarca küp uydular geliştirildiğini anımsattı.

"Çalıştayla uydu ve uzay sektörünün geleceği şekillenecek"

Türksat Model Uydu Yarışması'na katılan takımların da daha sonra şirketleşerek küp uydu üretimi yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç yıl içinde Türksat'ın da desteğiyle, kurulan girişimler tarafından başlatılan yakın yörünge takım uydu projeleri de Türkiye'nin uzay alanında ne kadar istekli, hevesli ve iddialı olduğunun göstergeleridir. Bu çalıştay ile de ülkemizin bu yolculuğuna katkıda bulunan ve katkıda bulunmak isteyen tüm taraflar bir araya gelmekle kalmayacak, hem ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceği tartışılacak hem de akademi, endüstri ve kamudan tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sağlanmış olacak. Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı ile uydu ve uzay sektörünün geleceği şekillenecek."

Küp uydular

Küp uydular tipik olarak her biri 10x10x10 santimetre ölçülerindeki standart kübik birimlerden oluşuyor.

Görevine bağlı olarak ölçüleri değişiklik gösteren küp uydular, ortalama 1 ila 10 kilogramlık bir kütleye sahip. Söz konusu uydular, roketlerdeki fazladan alanı kullanarak uzaya gönderildiği için ve çok sayıda küçük uydu ile aynı anda fırlatılabilmeleri nedeniyle düşük fırlatma maliyetine sahip.

Son teknolojik gelişmelerle küp uyduların yakın yörüngede yaygın olarak kullanılmasına başlandı. Bu uydular, küçük şirketler, araştırma enstitüleri ve üniversiteler için uzaya ekonomik erişim imkanı sağlıyor.

Küp uydular, ayrıca, artık uzaktan algılama ve iletişim gibi uygulamalar için düşük maliyetli olarak ve yakın yörüngede yaygın olarak kullanılıyor. Bu araçlardan jeolojik enformasyon, tarım, eğitim, gıda güvenliği, iklim değişikliği, kırsal kalkınma, sağlık, kamu yönetimi, enerji, çevre, afet yönetimi, kentsel gelişim gibi pek çok sektörde yararlanılıyor.