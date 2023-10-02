Türksat, Uluslararası Uzay Kongresi'nde yer aldı

Türksat, dünyanın önde gelen uzay savunma kuruluşlarından biri olan Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından organize edilen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yer aldı. Türksat'ın aktif uyduları ve gelecek yıl hizmete alınacak milli haberleşme uydusu hakkında ticari görüşmeler gerçekleştirildi.

Türksat, 71 ülkede 407 üyesiyle dünyanın önde gelen uzay savunma kuruluşlarından biri olan Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından organize edilen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2023) yer aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, IAC 2023, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlarken, 6 Ekim'e kadar ziyaretçileri kabul edecek olan organizasyonda Türksat da yerini aldı.

Dünyanın uzay endüstrisi liderleri ve uzay ajanslarının yoğun ilgi gösterdiği ve açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı kongreye Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Uydu Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel ile yöneticiler ve uzmanlar katıldı.

Organizasyonda Türksat'ın 5 aktif uydusunun yanı sıra gelecek yıl hizmete alınacak milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ortaya çıkacak kapasite arzına ilişkin ticari görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türksat'ın uydu üretimi konusunda danışmanlık hizmetlerinin yanında AR-GE ürünleri ile yerli uydu antenleri PeycON ailesiyle ilgili de görüşmelerin yapılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türksat standını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Taha Koç ve Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok ile görüştüler.