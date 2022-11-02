Bakan Karaismailoğlu: Togg'un en iyi yol arkadaşı Türksat olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "' Türkiye Yüzyılı'; bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacak. Bu da Türksat gibi kurumlarımızla, savunmadan, sanayiye sunduğumuz altyapı ile mümkün olacak. Togg'un yollardaki en önemli bileşeni, en iyi yol arkadaşı akıllı ulaşım teknolojilerinin mimarı Türksat olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin bilişim hizmetleri kapsamındaki 'T-Anı 22 Yeniden Yeniye Bilişim Lansmanı'na katıldı. Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un ev sahipliğindeki programda, 'Sorgu', 'Projem' ve 'Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımı yapıldı.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise "T-Anı ile dönüşümü başlatacağımız Türksat Bilişim Hizmetleri'mizin kalbini Gölbaşı Kampüsü'nde inşa edeceğimiz veri merkezine yerleştireceğiz. 5 bin metrekare alana sahip veri merkezimizin temelini, 2023 yılı ilk yarısında atmayı planlıyoruz. Tüm hizmetlerin her geçen gün daha çok Bulut Üssü'nden sunulduğu günümüzde; alt yapının, platformların, yazılımın ve fonksiyonların, Türksat Bulut hizmetleri şemsiyesi altında müşterimize sunulmasını sağlayacağız" dedi.