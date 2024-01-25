U-Fest Trabzon'da Başladı: Türksat ve PTT Gençlerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca organize edilen "U-Fest", Trabzon'da düzenlenen etkinliklerle başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek festivalde, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, gençlerle bir araya geldi.

Ertok, burada yaptığı konuşmada, Türksat'ın, dünden bugüne gelişimi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türksat AŞ olarak son 20 yılda 1B uydusuyla 1994'te başlayan bu sürecin, 1996'da 1C uydusuyla devam ettiğini anlatan Ertok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra 2A uydusu ve bu uyduların tamamı 1B, 1C, 2A uydusu şu anda hizmet vermiyor. Ömürlerini tamamlamış uydular. Şu anda 3A uydusuyla 3A, 4A, 4B, 5A, 5B uydumuzla toplam 5 haberleşme uydusuyla 3 farklı yörüngede haberleşme hizmeti veriyoruz. Bu aslında bizim gibi bölgesel bir uydu operatörü için oldukça önemli, 5 tane haberleşme uydusuna sahip olmak önemli bir yatırım."

"5A, 5B uydularıyla yörünge sayısını 3'e çıkarttık"

Ertok, 2021 yılında 5A, 5B uydularıyla hem yörünge sayısını 3'e çıkarttıklarını, hem de uydu sayısını artırarak ciddi bir kapasite artışı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Uydu haberleşmesinin de günümüzde TV yayıncılığı ve veri haberleşmesinde kullanıldığını aktaran Ertok, "Özellikle son yaptığımız 5B uydusu veri haberleşmesi için aslında yapılmış bir yatırım. Biz gelişen teknolojiyi geçmişten bu yana edindiğimiz 30 yıllık tecrübeyle hem ülkemizin hem de kapsama alanındaki bütün bölgelere sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ertok, Türksat'ın evrensel hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Hiçbir şekilde mobil haberleşmesi olmayan köylerimize 4,5 G baz istasyonlarını kuruyoruz." dedi.

"6A uydusu ülkemize gerçekten çok büyük bir değer kazandırmış proje"

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla ilgili de bilgi veren Ertok, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 6A'yı inşallah Haziran ayı içerisinde fırlatmayı hedefliyoruz, şu anki planlamamız o yönde. Türksat 6A uydusu yaklaşık 10 yıllık geçmişi olan bir proje. Türkiye'nin aslında en büyük atılım projelerinden birisi. İlk defa ülkemizde bir haberleşme uydusu, tasarımı, üretimi, testi tüm süreçleri birlikte gerçekleştiriliyor. Şu anda son aşamasındayız."

Ertok, uydunun uçuş modelinin hazır olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uydunun uzaya gönderilen uçuş modeli dediğimiz modeli zaten hazır ve sistem seviyesi testleri gerçekleştirildi. En son bu hafta içerisinde antenlerin uzaydaki performanslarının ölçüleceği anten testlerine başlandı. Yaklaşık bir aya kadar sürecek test. Ondan sonra belki bir iki ufak test daha var. Tahmin ediyorum nisan sonu, mayıs gibi artık paketlenmiş ve fırlatma merkezine gönderilmiş olacak."

Fırlatma hazırlık sürecinin de 1,5 ay kadar olduğunu belirten Ertok, "6A uydusu ülkemize gerçekten çok büyük bir değer kazandırmış proje. Bu projede binlerce mühendis çalıştı." ifadesini kullandı.

"İlk radyo yayınını yapan PTT"

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise PTT'nin kuruluşu ve tarihi geçmişi hakkında bilgi verdi.

Birçok teknolojik gelişmeye PTT sayesinde erişildiğini anlatan Gülten, şu ifadeleri kullandı:

"Bunları tek tek saymak gerekirse telgraf zaten en başta PTT'de oluşmuş, sonrasında telefon, internet bunları da biliyoruz ama bilmediklerimiz de var içerisinde. Mesela ilk radyo yayını PTT'den yapılmış, Sirkeci binamızdan. Şu anda Çamlıca kulesinde biliyorsunuz İstanbul'da bütün 100 radyonun tamamı tek bir kuleden yayın yapıyor. Bunu da PTT AŞ olarak biz işletiyoruz."

Gülten, insanların "PTT niye radyo yayını yapıyor" diye sorduklarını aktararak, "Aslında ilk radyo yayınını yapan PTT." şeklinde konuştu.

Yapılan ilk radyo yayını hakkında bilgilendirme yapan Gülten, salondaki gençlere ilk radyo kaydını dinletti.

Gülten, ulusal staj programı, Türkiye kart, PTT AVM ve kişisel pul baskısı hakkında da bilgi verdi.

Konuşmaların ardından program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.