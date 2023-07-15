Ulaştırma Bakanı Türksat Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'da bombalanan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Türksat'ın önemine dikkat çekerek şehitlerimizi anma programına katıldı ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'da bombalanan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaretinde, 15 Temmuz gecesi bombalanan çanak antenin olduğu alanda inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, televizyon yayınlarını kesmek amacıyla bombalanan ve ardından müze haline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi'ni de gezdi, Teleport Uplink Merkezi, E-Devlet Merkezi ve Uydu Frekans Merkezi'ni inceledi.