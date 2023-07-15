Ulaştırma Bakanı Türksat Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'da bombalanan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Türksat'ın önemine dikkat çekerek şehitlerimizi anma programına katıldı ve şehit aileleriyle bir araya geldi.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'da bombalanan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaretinde, 15 Temmuz gecesi bombalanan çanak antenin olduğu alanda inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, televizyon yayınlarını kesmek amacıyla bombalanan ve ardından müze haline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi'ni de gezdi, Teleport Uplink Merkezi, E-Devlet Merkezi ve Uydu Frekans Merkezi'ni inceledi.15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla okutulan mevlit programına katılan ve Türksat Şehitler Anıtı'nı da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ve Ahmet Özsoy ile tüm şehitler anısına dua etti. Bakan Uraloğlu, şehit Ali Karslı'nın eşi Nilgün Karslı, oğulları Bedirhan, Osman Sefa ve Oğuzhan Karslı ile şehit Ahmet Özsoy'un eşi Yasemin Özsoy, oğulları Muhammet ve Abdullah Özsoy ile bir araya gelip ailelere sabır diledi.Türksat'ın Türkiye için önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "15 Temmuz kalkışmasının en önemli hedeflerinden bir Türksat'tı. Korsan televizyon yayını yapmaya kalkan hainler bunda başarılı olamayınca Türksat'ı hedef aldılar. Ancak Türksat personeli bu girişime geçit vermedi ve bu sırada Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimizi şehit verdik. Onların bu direnişi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizi meydanlara davet etti. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığı güçle bu hain kalkışmanın önüne geçti. Ahmet Özsoy ve Ali Karslı ile birlikte o gece vatanı ve milleti için gözünü bile kırpmadan dimdik durarak şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.